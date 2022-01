Três Passos: Acidente na BR-468 resulta apenas em danos materiais nos veículos

Na manhã desta segunda-feira (24/01), um acidente de trânsito resultou apenas em danos materiais nos dois veículos envolvidos. A colisão aconteceu por volta das 10 horas e 30 minutos, na altura do km 95 da BR-468, entre Três Passos e Bom Progresso.

Um automóvel Fiat Uno, que estava no sentido Bom Progresso a Três Passos, parou no acostamento da via para fazer a conversão à esquerda, e entrar na estrada de chão que dá acesso à localidade de Vista Alegre/Bela Vista, no interior de Três Passos. Porém, acabou cortando a frente de um automóvel Mercedes-Benz A160, que vinha no mesmo sentido da pista e colidiu lateralmente no Uno.

O veículo Uno acabou capotando e ficando às margens da rodovia. O condutor e único ocupante do veículo sofreu apenas escoriações leves. O automóvel será removido pelo serviço de guincho.

As duas mulheres, ocupantes do veículo Mercedes A160, não se feriram.

A Brigada Militar esteve no local para realizar o boletim de ocorrência. Equipe do SAMU também foi acionada, mas nenhum dos envolvidos necessitou ser removido para atendimento hospitalar.

