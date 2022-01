Homem morre em acidente na BR-386 em Frederico Westphalen

Na noite deste sábado (22/01), a PRF atendeu um acidente do tipo colisão frontal na BR 386, km 36 no município de Frederico Westphalen-RS. A colisão ocorreu entre um micro-ônibus com placas de São Paulo-SP e um Palio, com placas de Ametista do Sul-RS.

O condutor do Palio, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital de Frederico Westphalen, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do micro-ônibus não se feriu.

Os veículos ficaram parcialmente sobre a via, com o trânsito fluindo em meia pista, as causas do acidente estão sendo apuradas.

