Homem morre em acidente em Tiradentes do Sul

Um grave acidente de trânsito do tipo saída de pista foi registrado na BR 468, km 135, na localidade de Linha Brasil em Tiradentes do Sul, na noite de domingo, 23.

Uma motocicleta Yamaha 125cc, com placa de Tiradentes do Sul, seguia no sentido Três Passos a Tiradentes do Sul quando o condutor perdeu o controle e colidiu na defensa.

A motocicleta ficou sobre a pista, já o condutor identificado como Fábio Rogério Golehart 43 anos natural de Tiradentes do Sul, foi arremessado para fora da via e acabou falecendo no local. A Brigada Militar e a Polícia Civil compareceram no local, as causas do acidente estão sendo apuradas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.