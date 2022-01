Indivíduo morre em acidente de trânsito no interior de Redentora

Vitor Manoel da Maia Machado era um dos ocupantes do Ford Focus que capotou nas proximidades do entroncamento das rodovias 317 e 330, no interior de Redentora. O fato ocorreu na noite do domingo (23/1). As informações são do site RD Foco.

Outros dois indivíduos que estavam no veículo foram socorridos pelo SAMU e conduzidos ao Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela. Ainda não há maiores detalhes sobre a condição de saúde do quarto e do quinto ocupantes do automóvel. Todos são moradores de Dois Irmãos das Missões.

A Brigada Militar (BM) controlou o trânsito no local do acidente até a chegada do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto. A Polícia Civil também atendeu a ocorrência.

