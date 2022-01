Acidente deixa pessoas feridas na RSC-472

Veículo estava no meio da pista (Foto: Recebida Via WathsApp)

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo, 23, na RSC-472, após a ponte do Rio Guarita entre Tenente Portela e Palmitinho.

As informações dão conta de que o motorista possivelmente perdeu o controle em uma curva e acabou saindo da pista, subindo um barranco e capotando novamente no meio da via.

Não se sabe exatamente quantas pessoas estavam no veículo, já que segundo as informações, quando o SAMU chegou algumas pessoas já tinham deixado o local do acidente. O veículo, a princípio, também não estaria mais no local.

Pelo menos duas pessoas deram entrada no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, uma delas apresentando uma possível fratura.

