Três Passos: Jovem é atacada pelo ex-companheiro a golpes de faca e morre

Franciele Machado, de 23 anos de idade, foi atingida por vários golpes de faca na região do abdômen. A mulher foi socorrida ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP), no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O ataque à jovem ocorreu na parte interna de uma boate situada às margens da BR 468 em Três Passos, na noite da sexta-feira (21/1). O autor dos golpes de faca seria o ex-companheiro da mulher. Ele fugiu do local após o crime em um automóvel que o aguardava em frente ao estabelecimento.

Franciele Machado era natural de Farroupilha/RS, mas, atualmente, residia no bairro Frei Olímpio em Três Passos.

A Polícia Civil abriu investigação e cumpre diligências para apurar as circunstâncias do crime e prender o suspeito do feminicídio.

