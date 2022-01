Barra do Guarita: Descumprimento de medida protetiva provoca prisão de indivíduo

Um suspeito de descumprimento de medidas protetivas de urgência – impostas no contexto da Lei Maria da Penha – foi preso pela Polícia Civil na tarde da sexta-feira (21/1), em Barra do Guarita.

A ação reuniu agentes lotados nas delegacias de Barra do Guarita, Miraguaí e Tenente Portela. Após os trâmites legais, o indivíduo acabou recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.