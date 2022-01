Carga de agrotóxicos contrabandeados é apreendida em Tiradentes do Sul

No início da madrugada da sexta-feira (21/1), o efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) abordou um veículo em Tiradentes do Sul e flagrou o contrabando de 620 litros de agrotóxicos de origem estrangeira.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal (PF) em Santo Ângelo, juntamente com as mercadorias apreendidas e o veículo.

