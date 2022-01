Homem é preso com armas e munições em Vista Alegre

A Polícia Civil de Vista Alegre, com apoio da Delegacia de Palmitinho e da Brigada Militar, cumpriu na manhã desta sexta-feira, 21, um mandado de busca e apreensão no interior do município.

O alvo da operação foi um homem de 39 anos. Segundo a PC, o indivíduo possuía contra si o mandado, em razão de um boletim de ocorrência relatar ameaça.

Na residência do homem, foram apreendidas uma pistola calibre 9 milímetros, um rifle calibre 22 e diversas munições dos referidos calibres.

