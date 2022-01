Polícia Civil desencadeia “Operação Android X ” em Santo Augusto

No final da tarde desta quinta-feira (20/01) a Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, desencadeou a segunda etapa da Operação Android X, já que esta teve os primeiros cumprimentos das ordens judiciais iniciados ontem pela manhã.

Ao todo foram cumpridas 10 ordens judiciais, sendo que para tanto foram utilizados 25 policiais civis, 14 policiais militares e 12 viaturas.

A operação conseguiu, no cumprimento dos mandados judiciais de busca, efetuar 4 flagrantes, prendendo 4 pessoas e apreendendo 1 menor de idade, por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, sendo localizados e apreendidos, 3 revólveres calibre 38, 1 garrucha, um simulacro e munições, além de considerável quantidade de cocaína, crack, maconha e ecstasy.

Há ainda um suspeito foragido, contra o qual pende mandado de prisão preventiva.

A operação, comandada pelo Delegado Bruno Chaves Lima de Paula, visou ao combate do tráfico de drogas, aplicando um duro golpe nas principais “bocas de fumo” de Santo Augusto.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.