Comissão aprova criação de seis cargos de procurador regional do Trabalho

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou a criação de seis cargos de procurador regional do Trabalho no quadro de pessoal do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Trata-se do Projeto de Lei 998/20, do Ministério Público Federal, que menciona falta de profissionais para suprir a demanda de trabalho da segunda instância trabalhista.

O relator, deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), destacou dados do MPT que apontam descompasso entre o número de procuradores e o número de magistrados na segunda instância. “O MPT conta com 127 cargos de Procurador Regional do Trabalho contra 556 cargos de Magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho”, apontou.

Para ele, a proposta promove adequada recomposição dos quadros do MPT, a fim de garantir maior celeridade na tramitação de processos judiciais e extrajudiciais.

Tramitação

A proposição tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

