Morre Odelmo Leão, ex-deputado federal e ex-prefeito de Uberlândia

O ex-deputado federal Odelmo Leão morreu nesta segunda-feira (27), em Uberlândia (MG), cidade da qual foi prefeito. Ele tinha 80 anos.

Natural de Uberaba (MG), Odelmo Leão era bancário e agropecuarista. Ele exerceu cinco mandatos na Câmara dos Deputados por Minas Gerais: de 1991 a 1995, pelo PRN; de 1995 a 1999, pelo PP; de 1999 a 2003, pelo PPB; de 2003 a 2007, também pelo PPB; e de 2015 a 2019, pelo PP.

Em duas ocasiões, Odelmo renunciou ao mandato parlamentar para assumir a Prefeitura de Uberlândia. A primeira foi em 1º de janeiro de 2005. Em 31 de dezembro de 2016, renunciou novamente ao mandato de deputado federal para assumir a prefeitura.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), lamentou a morte do ex-parlamentar em suas redes sociais.

“Recebi com pesar a notícia do falecimento de Odelmo Leão, ex-prefeito de Uberlândia e ex-deputado federal por Minas Gerais. Foram cinco mandatos na Câmara dos Deputados e uma trajetória de décadas dedicada ao serviço público. Neste momento de dor, minha solidariedade à deputada Ana Paula Junqueira Leão [esposa de Odelmo], aos familiares e amigos de Odelmo”, afirmou Motta.