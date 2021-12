Estado não emite Avisos e Alertas

Pela quarta semana consecutiva, o governo do Estado não emitiu Alertas ou Avisos para as 21 regiões Covid do Rio Grande do Sul. Isso é resultado do avanço da imunização e da estabilização do quadro da pandemia no RS. A informação foi divulgada após reunião do Gabinete de Crise, realizada nesta quarta-feira (22/12), coordenada pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.

• Acesse dados e históricos das 21 regiões Covid.

As equipes técnicas do governo do Estado seguem o constante monitoramento dos dados e destacam a tendência de queda nas internações. Se compararmos os dados de hoje com a semana passada, houve redução de 18 confirmados em leitos clínicos e 47 em UTI, o que representa variação de -9,4% e -20,2%, respectivamente. Em dezembro, entre confirmados e suspeitos, há redução de 211 pacientes internados, em leitos clínicos e UTI, queda de 25%. Com essa melhora, o número de internados é o menor desde maio de 2020.

Devido aos feriados de Natal e Ano-novo, os dados da Covid-19 referentes aos dias 25 e 26/12 serão atualizados no dia 27/12 e os dados referentes aos dias 1° e 2/1, em 3/1.