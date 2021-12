Governador cumpre agenda no Vale do Taquari nesta quinta, dia 23

O governador Eduardo Leite cumprirá, nesta quinta-feira (23/12), agendas nos municípios de Lajeado e Encantado, no Vale do Taquari.

Às 8h30, inaugura a primeira unidade de atendimento do Tudo Fácil no interior do Estado, no Shopping Lajeado. O governador estará acompanhado do secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

Em seguida, Leite e o secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, assinam acordo de cooperação entre o governo do Estado, a Universidade do Vale do Taquari (Univates) e a Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social (Fuvates) para ofertar bolsas em cursos de graduação no formato de ensino à distância (EAD) para a população privada de liberdade de estabelecimentos prisionais da região do Vale do Taquari.

Após, seguirá para Encantado, onde, às 11h45, participará do ato de assinatura de termo de convênio do programa Pavimenta com o município. O ato será realizado no local onde se localiza o Cristo Protetor.

