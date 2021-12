BM realiza formatura do curso que habilita 706 soldados à promoção para sargento

A Brigada Militar realiza nesta quarta-feira (22/12) a formatura do Curso Técnico em Segurança Pública (CTSP), que habilita soldados à promoção para o cargo de segundo-sargento. No total, são 706 formandos que concluíram o curso nos polos de ensino espalhados pelo Estado.

De forma simultânea, as solenidades terão início às 10h, em sete cidades: Montenegro, Osório, Passo Fundo, Porto Alegre, Rio Pardo, Santa Maria e Santa Rosa.

Na capital, o evento ocorre no estádio General Cypriano, da Academia de Polícia Militar, com 242 formandos e as presenças do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Em caso de mau tempo, a cerimônia ocorrerá no ginásio Gigantinho.

As sete solenidades terão transmissão ao vivo pelas redes sociais das unidades polo de ensino e por canais de Youtube das produtoras responsáveis pelos eventos. Confira abaixo as informações da cada cerimônia.

Aviso de pauta

O quê: formatura do Curso Técnico em Segurança Pública (CTSP) da Brigada Militar

Quando: quarta-feira (22/12), 10h

Montenegro

Local: Ginásio Municipal Domingos dos Santos “Domingão”, no Parque Centenário de Montenegro, na rua Ibiá, 31, bairro Centenário

Transmissão ao vivo: Portho Sul - YouTube

Osório

Local: Vila Olímpica, Ginásio Poliesportivo de Osório, av. Marcílio Dias, 850, bairro Medianeira

Transmissão ao vivo: instagram.com/brigadamilitar_litoral

Passo Fundo

Local: Campo do 3° Regimento de Polícia Montada (RPMon), av. Presidente Vargas, 1.501. Em caso de chuva, ERS-324 - Ginásio Teixeirinha

Transmissão ao vivo: instagram.com/crpoplanalto

Porto Alegre

Local: estádio General Cypriano da Academia de Polícia Militar (av. cel. Aparício Borges, 2.001). Em caso de mau tempo, no Ginásio Gigantinho (av. Padre Cacique, 891, ao lado do estádio Beira-Rio)

Transmissão ao vivo: difoccus - YouTube

Rio Pardo

Local: rua Ernesto Alves, 309, bairro Fortaleza

Transmissão ao vivo: instagram.com/brigada_valedoriopardo

Santa Maria

Local: estádio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EsFAS-SM) – rua Pinto Bandeira, 350, Bairro Dores, Santa Maria. Em caso de mau tempo, no Ginásio do Clube Dores – rua Bento Gonçalves, 400, bairro Dores.

Transmissão ao vivo: Ensaio Produtora - YouTube

Santa Rosa

Local: Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, av. Benvenuto de Conti, 373.

Transmissão ao vivo: instagram.com/brigadamilitarcrpofno