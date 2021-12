Acidente com três veículos envolve carro funerário de Seberi

Duas pessoas morreram após a colisão entre uma Duster, com placas de Carazinho; um caminhão, emplacado em Vila Langaro e um carro funerário de Seberi. O acidente ocorreu no Km 322, na BR-285, em Passo Fundo, na noite deste domingo, 19.

Segundo a PRF, os dois ocupantes da Duster faleceram no local. O condutor do carro funerário teve lesões graves e foi encaminhado ao hospital de Carazinho. O condutor e a passageira do caminhão nada sofreram.

Com a colisão, o caminhão tombou e interditou toda a pista.

Após a finalização da perícia os veículos foram removidos e a pista liberada por volta das 6h desta segunda, 20.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

