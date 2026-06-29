Governo do Estado assina convênio para duplicação da ERS-030 em Osório

O Governo do Rio Grande do Sul assinou, nesta segunda-feira (29/6), o convênio com a Prefeitura de Osório para obras de duplicação, urbanização e revitalização de um trecho da ERS-030, no Bairro Laranjeiras. O investimento do Estado é de R$ 10 milhões, e do município de R$ 2,4 milhões.

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza participaram do ato. Durante a cerimônia, Leite destacou que o equilíbrio fiscal alcançado pelo Estado foi fundamental para que o Rio Grande do Sul voltasse a investir nos municípios.

“Além de melhorar a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida de quem passa por aqui, uma obra como essa impacta positivamente também na autoestima do município, que vê sua demanda sendo atendida. É a força de um trabalho coletivo em um Estado que hoje tem condições de fazer convênios com os municípios e honrar esses compromissos. Se temos essa capacidade hoje, é porque fizemos as transformações necessárias que permitiram o equilíbrio fiscal do Estado. Colocamos as contas em dia, não deixamos atrasar mais os repasses aos municípios e ainda conseguimos fazer investimentos e convênios como esse. É inegável que transformamos o Estado. Não está tudo perfeito, mas o Rio Grande está diferente e está melhor. Quem se dispuser a olhar a nossa jornada vai comprovar essa evolução em todas as áreas”, afirmou Leite.

Governador destaca equilíbrio fiscal como base para ampliar investimentos nos municípios -Foto: Vitor Rosa/Secom

Revitalização amplia mobilidade e qualidade de vida

Com projeto e fiscalização do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), o convênio estabelece que as obras serão realizadas pela Prefeitura de Osório.

Gabriel Souza destacou que a revitalização representa mais do que uma intervenção viária e terá impacto direto na qualidade de vida dos moradores do Bairro Laranjeiras. “Uma obra como essa transforma a vida das pessoas. Trata-se de uma urbanização completa de um bairro onde vivem cerca de cinco mil pessoas, levando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida. Não estamos falando apenas da duplicação de uma rodovia, mas de um investimento que aproxima serviços, valoriza a região e melhora o dia a dia de quem mora aqui”, reforçou.

Convênio garante obras de duplicação com execução municipal e fiscalização do Daer -Foto: Vitor Rosa/Secom

O investimento faz parte de um esforço maior do Estado no litoral. Já são R$ 488 milhões aplicados na Região Funcional 4, com obras em rodovias e pontes. Pelo Plano de Obras do Daer, são mais de R$ 311 milhões investidos e, com recursos do Plano Rio Grande (Funrigs) , são mais de R$ 177 milhões. É um trabalho contínuo para melhorar a infraestrutura e impulsionar o desenvolvimento da região.

Desde 2019, o trabalho já resultou em mais de 832 quilômetros de rodovias pavimentadas no Rio Grande do Sul, garantindo ligações e acessos importantes para as comunidades. São mais de 713 quilômetros pelo plano do Daer e 118 quilômetros por meio de convênios com municípios.

O titular da Selt, Clóvis Magalhães, destacou que o convênio permite contemplar um trecho importante da rodovia. “Com mais esse passo, poderemos dar sequência a uma obra aguardada pela comunidade e que trará desenvolvimento para a região”.