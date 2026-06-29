Segunda, 29 de Junho de 2026
12°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado assina convênio para duplicação da ERS-030 em Osório

O Governo do Rio Grande do Sul assinou, nesta segunda-feira (29/6), o convênio com a Prefeitura de Osório para obras de duplicação, urbanização e r...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/06/2026 às 18h15
Governo do Estado assina convênio para duplicação da ERS-030 em Osório
Ações integram política de investimentos em logística e transportes -Foto: Vitor Rosa/Secom

O Governo do Rio Grande do Sul assinou, nesta segunda-feira (29/6), o convênio com a Prefeitura de Osório para obras de duplicação, urbanização e revitalização de um trecho da ERS-030, no Bairro Laranjeiras. O investimento do Estado é de R$ 10 milhões, e do município de R$ 2,4 milhões.

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza participaram do ato. Durante a cerimônia, Leite destacou que o equilíbrio fiscal alcançado pelo Estado foi fundamental para que o Rio Grande do Sul voltasse a investir nos municípios.

“Além de melhorar a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida de quem passa por aqui, uma obra como essa impacta positivamente também na autoestima do município, que vê sua demanda sendo atendida. É a força de um trabalho coletivo em um Estado que hoje tem condições de fazer convênios com os municípios e honrar esses compromissos. Se temos essa capacidade hoje, é porque fizemos as transformações necessárias que permitiram o equilíbrio fiscal do Estado. Colocamos as contas em dia, não deixamos atrasar mais os repasses aos municípios e ainda conseguimos fazer investimentos e convênios como esse. É inegável que transformamos o Estado. Não está tudo perfeito, mas o Rio Grande está diferente e está melhor. Quem se dispuser a olhar a nossa jornada vai comprovar essa evolução em todas as áreas”, afirmou Leite.

Governador destaca equilíbrio fiscal como base para ampliar investimentos nos municípios -Foto: Vitor Rosa/Secom
Governador destaca equilíbrio fiscal como base para ampliar investimentos nos municípios -Foto: Vitor Rosa/Secom

Revitalização amplia mobilidade e qualidade de vida

Com projeto e fiscalização do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), o convênio estabelece que as obras serão realizadas pela Prefeitura de Osório.

Gabriel Souza destacou que a revitalização representa mais do que uma intervenção viária e terá impacto direto na qualidade de vida dos moradores do Bairro Laranjeiras. “Uma obra como essa transforma a vida das pessoas. Trata-se de uma urbanização completa de um bairro onde vivem cerca de cinco mil pessoas, levando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida. Não estamos falando apenas da duplicação de uma rodovia, mas de um investimento que aproxima serviços, valoriza a região e melhora o dia a dia de quem mora aqui”, reforçou.

Convênio garante obras de duplicação com execução municipal e fiscalização do Daer -Foto: Vitor Rosa/Secom
Convênio garante obras de duplicação com execução municipal e fiscalização do Daer -Foto: Vitor Rosa/Secom

O investimento faz parte de um esforço maior do Estado no litoral. Já são R$ 488 milhões aplicados na Região Funcional 4, com obras em rodovias e pontes. Pelo Plano de Obras do Daer, são mais de R$ 311 milhões investidos e, com recursos do Plano Rio Grande (Funrigs) , são mais de R$ 177 milhões. É um trabalho contínuo para melhorar a infraestrutura e impulsionar o desenvolvimento da região.

Desde 2019, o trabalho já resultou em mais de 832 quilômetros de rodovias pavimentadas no Rio Grande do Sul, garantindo ligações e acessos importantes para as comunidades. São mais de 713 quilômetros pelo plano do Daer e 118 quilômetros por meio de convênios com municípios.

O titular da Selt, Clóvis Magalhães, destacou que o convênio permite contemplar um trecho importante da rodovia. “Com mais esse passo, poderemos dar sequência a uma obra aguardada pela comunidade e que trará desenvolvimento para a região”.

Texto: Ascom Selt e Thamiris Mondin/ Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Intercâmbio inclui inovação tecnológica, formação profissional e obras preventivas -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 3 horas

Governo do Estado amplia cooperação internacional e consolida estratégia de resiliência climática com delegação alemã

A experiência do Rio Grande do Sul na reconstrução e na adaptação às mudanças climáticas ganhou reconhecimento internacional nesta segunda-feira (2...
Geral Há 5 horas

Rio: desaparecido desde quarta, corpo de professor Bocão é encontrado

José Ricardo era fundador da Escola de Surfe de São Conrado

 A expectativa é que a agência realize cerca de três mil atendimentos por mês, número que pode aumentar durante o veraneio -Foto: Vitor Rosa/Secom
Planejamento Há 5 horas

Governo do Estado inaugura unidade do Tudo Fácil em Tramandaí e entrega segunda unidade móvel do programa

Dando continuidade ao projeto de modernização e ampliação da rede Tudo Fácil, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governan...
Geral Há 8 horas

Apuração define o campeão do Festival de Parintins 2026 nesta segunda

Garantido e Caprichoso disputam título após três noites de espetáculo

 Serviços já estão em andamento em trecho de 15,13 quilômetros da ERS-305, na localidade de Vila Cascata, em Horizontina -Foto: Ascom Daer
Estradas Há 9 horas

Governo do Estado recupera estradas e pontes no oeste do Rio Grande do Sul

Com os investimentos do governo do Estado via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), obras de reconstrução de rodovias e pontes estão ocorrendo em vá...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 14°
13° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (0.57mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Terça
16° 12°
Quarta
19° 15°
Quinta
15°
Sexta
14°
Sábado
21° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 30 minutos

Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil
Tecnologia Há 1 hora

Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina
Justiça Há 1 hora

STJ: estado de SP deve ter protocolo para atuar em manifestações
Tecnologia Há 2 horas

IA na Reforma Tributária exige fontes oficiais
Internacional Há 2 horas

Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,179,88 -0,53%
Ibovespa
173,205,34 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7051 (28/06/26)
19
32
50
73
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias