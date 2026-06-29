Cia Athletica expande Performance Center

Imagine descobrir que sua idade biológica é diferente da idade que aparece no documento. Ou entender, em poucos minutos, como estão sua mobilidade, equilíbrio, condicionamento cardiovascular e até aspectos relacionados à capacidade cognitiva. Essa é a proposta do Performance Center da Companhia Athletica, espaço que combina inteligência artificial, sensores avançados e análise de dados para criar programas de treino cada vez mais personalizados.

Disponível em todas as unidades da rede em São Paulo, o centro reúne a tecnologia Technogym Check Up, plataforma desenvolvida na Itália que realiza uma avaliação completa do estado físico e funcional de cada aluno. O sistema analisa indicadores como composição corporal, força, mobilidade, equilíbrio, condicionamento cardiovascular e capacidade de movimento, gerando um panorama detalhado que serve como base para a prescrição dos treinos.

Um dos destaques da plataforma é o cálculo do chamado wellness age, indicador que compara a idade cronológica com a condição biológica e funcional do corpo. A partir desse resultado, é possível acompanhar a evolução física ao longo do tempo e estabelecer metas mais alinhadas à realidade e aos objetivos individuais.

Além da avaliação física tradicional, o Performance Center utiliza recursos tecnológicos capazes de identificar padrões de mobilidade e possíveis limitações articulares, contribuindo para a construção de programas mais eficientes, seguros e adaptados às necessidades de cada pessoa.

"Hoje, não basta apenas treinar. As pessoas querem entender como o corpo está respondendo aos estímulos e acompanhar sua evolução de forma concreta. O Performance Center permite transformar informações em estratégias personalizadas, oferecendo uma visão muito mais completa da saúde, do bem-estar e da performance", afirma Cacá Ferreira, gerente técnico da Companhia Athletica.

Todos os dados coletados ficam integrados ao aplicativo da academia Cia Athletica, permitindo que os alunos acompanhem seus resultados, histórico e evolução em tempo real. A proposta reflete uma tendência crescente do mercado fitness: utilizar tecnologia e ciência para tornar os treinos mais precisos, personalizados e alinhados aos objetivos de saúde e qualidade de vida.

"Mais do que medir resultados, a nova geração de avaliações busca ajudar as pessoas a compreender melhor o próprio corpo e a tomar decisões mais conscientes sobre movimento, longevidade e bem-estar. Nesse cenário, a tecnologia deixa de ser apenas um recurso complementar e passa a ocupar papel central na jornada de quem busca uma vida mais saudável", conclui o gerente técnico da Cia Athletica.