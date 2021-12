Detento do semi-aberto é morto a tiros em frente ao Presídio em Santa Rosa

Um homem de 60 anos, identificado como Nelson Magdan, foi morto a tiros no início da manhã desta segunda-feira (20/12), em Santa Rosa.

De acordo com as informações, o crime ocorreu em frente ao Presídio estadual da cidade. O homem era apenado do regime semi-aberto da casa prisional, e saía para trabalhar, quando um outro homem chegou e realizou disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local.

A Polícia investiga o fato.

