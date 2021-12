Polícia Civil apreende quase 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Três Passos

A Polícia Civil, através da delegacia de polícia de Três Passos, apreendeu nesta madrugada, 20.12.21, 1995 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A carga estava sendo transportada em uma camionete GM/S10 que também foi apreendida.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.