Ônibus da Ouro e Prata que vinha para Crissiumal se envolveu em acidente com morte

or volta da 1h deste domingo (19), no km 287 da BR-386, em São José do Herval, ocorreu uma colisão frontal entre um Cruze de Passo Fundo e um ônibus.

O Cruze que seguia no sentido interior – capital, teria invadido a faixa contrária, colidindo contra o ônibus. Nenhum ocupante do veículo intermunicipal que tombou, teve ferimentos. No Cruze havia três ocupantes.

O motorista, de 32 anos, morador de Pouso Novo e um dos passageiros, de 31 anos, morador de Passo Fundo. Eles tiveram ferimentos graves e foram levados ao Hospital Frei Clemente, em Soledade.

A outra passageira, Thainá Grilli, de 27 anos, natural de Pouso Novo e residente em Lajeado, morreu no local. Thainá trabalhava na Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio – CIEP. O trânsito ficou interrompido para o resgate das vítimas.

Moradores de Crissiumal que estavam no coletivo, informaram o site sopbre o ocorrido.

