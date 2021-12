PRF atende em Três de Maio, acidente com morte de condutor no dia de seu aniversário

Na manhã deste domingo (19/12) na BR 472 Km 142 em Três de Maio, por volta das 11 horas e 50 minutos, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente tipo colisão saída de pista envolvendo um Ecosport emplacado em Horizontina.

O condutor do automóvel, que completava 40 anos hoje, morreu no local.

O acidente se deu pela perda do controle da direção do veículo, que saiu da pista e colidiu em árvores na faixa de domínio da rodovia.

No interior do veículo haviam embalagens de bebida alcoólica, no entanto, não se pode afirmar antes do exame cadavérico que o motorista estava sob efeito de álcool.

Além da PRF, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar participaram do atendimento.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

