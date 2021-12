Frederico Westphalen: Ação conjunta resulta na prisão de indivíduo por tráfico de drogas

Agentes da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM) cumpriram, na tarde da sexta-feira (17/12), mandado de busca e apreensão numa residência situada no bairro São José, em Frederico Westphalen.

No decorrer da ação, um homem de 28 anos de idade acabou preso por causa de tráfico de drogas. Também foram apreendidas 96 gramas de maconha, três telefones celulares, R$ 340,00 em dinheiro, três anéis de outro e alguns materiais utilizados para embalar entorpecentes.

