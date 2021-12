PRF do Rio Grande do Sul bate recorde de apreensão de drogas em 2021

Foi divulgado nesta quinta-feira, dia 16, que a polícia rodoviária federal bateu o recorde anual de apreensão de drogas em 2021, superando em 800 mil quilos a quantidade de 2020.

Batendo todas as cifras anteriores de Ano a ano. Foram recolhidas 29,7 toneladas de maconha e 1,7 toneladas de cocaína, a corporação vem registrando aumento de apreensões e volume.

Em 2021, às duas maiores ocorrências de tráfico de drogas dentre as 255 registradas pela PRF gaúcha. Uma delas estava com quase meia tonelada de cocaína dentro de um automóvel abordado em agosto, em Eldorado do Sul. Já a outra apreensão era de 6 toneladas de maconha, escondidas sob uma carga de milho em uma carreta abordada em Fontoura Xavier em janeiro.

Em 2019, a PRF recolheu 16 toneladas, número que pulou para 30,8, no ano passado, e para 31,6 até esta quinta-feira, em 2021.

