Trator tomba e mata homem no interior de Vista Gaúcha

Na manhã desta sesta feira, dia 17. No interior de vista gaúcha, um acidente trabalho envolvendo um trator carregador de lenha deixou vítima fatal na localidade de Lajeado Lereno.

Segundo as primeiras informações, por volta de 7 horas 20 minutos o trator acabou tombando sobre a vítima quando ela operava a máquina no carregamento de madeira sobre um caminhão.

Foi enviada uma ambulancial de vista gaucha ao local, mas quando chegou a vítima já estava em óbito.

A polícia civil e a brigada militar foram atender a ocorrência.

Não foi divulgada a identidade nem a idade da vítima ate o momento.

