Policia Civil alerta para golpes do Instagram e Whatsapp na região Noroeste

A Polícia Civil informa ter identificado novas formas de delitos praticados pela internet os quais foram registrados nas Delegacias de Condor e de Jaboticaba os quais consistem na invasão e ranqueamento da conta do Instagram das vítimas.

De acordo com o delegado Carlos Beuter, as vítimas acabam perdendo o acesso sendo que os golpistas passam a fazer uso de tais contas oferecendo produtos a venda para os seguidores de tal perfil solicitando transferência de valores de forma fraudulenta.

O segundo golpe consiste em utilização da foto do perfil de WhatsApp de um filho da vítima o qual informa estar utilizando este novo número e solicita com urgência, usando uma estória cobertura, transferência de valores para contas através de Ted ou Pix.

