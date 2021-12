Preso suspeito de homicídio ocorrido em Tenente Portela

Nessa quinta-feira, 16 de Dezembro, agentes da Polícia Civil de JOINVILLE, estado de Santa Catarina, efetuaram a prisão do indivíduo de alcunha "Paraná", de 29 anos de idade, suspeito da prática do homicídio da vítima ÉVERSON PETRECOSKI, ocorrido em Tenente Portela no dia 02 de Novembro último.

Após o crime, o suspeito evadiu-se de Tenente Portela, tentando driblar o processo criminal, todavia, após reunir evidências da autoria, o Delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino, titular da delegacia de polícia de Tenente Portela, representou pela sua Prisão Preventiva.

A noticia da situação de foragido do suspeito nesta página teve dezenas de compartilhamentos em diversas regiões do país, de modo que aportou a informação naquela delegacia sobre a presença do mesmo na região, onde foi capturado

