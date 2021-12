Colisão envolve automóvel e carreta na RS 342 em Três de Maio

Um acidente com danos materiais ocorreu no início da manhã desta sexta-feira (17/12), na RS 342 em Três de Maio. Foram envolvidos em uma colisão transversal, um automóvel Fiat Pálio de Horizontina e uma carreta Volvo de Carlos Barbosa.

De acordo com informações, por volta das 7h35min, uma jovem de 21 anos conduzia o automóvel em uma rua de acesso secundário no bairro Jardim das Acácias, e no momento de ingressar na rodovia invadiu parcialmente a pista de rolamento, batendo o veículo contra o tanque da carreta.

A carreta com tanque transportador de leite, era conduzida no sentido Três de Maio-Independência. Segundo informou o motorista, ele havia descarregado uma carga de leite na Lactalís.

Ninguém ficou ferido. A Brigada Militar compareceu no local e comunicou o Comando Rodoviário da Brigada Militar, grupo de Santa Rosa.

