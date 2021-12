Brigada Militar de Três de Maio prende homem e apreende produtos pelo crime de descaminho

No final da tarde de terça-feira (14/12) policiais militares da Brigada Militar de Três de Maio em patrulhamento de rotina, visualizaram um veículo Santana em atitude suspeita ao tentar realizar a abordagem o condutor não parou, empreendendo fuga, sendo então necessário realizar o acompanhamento do referido veículo. O veículo e o condutor foram abordados na localidade de Manchinha, interior do município de Três de Maio e após a abordagem e revista no interior do veículo foi constatado que o veículo estava carregado de caixas de vinho de procedência Argentina.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor do fato pelo crime de descaminho, realizado registro da ocorrência, sendo que os materiais e o veículo foram apreendidos e entregues para a polícia federal de Santo Ângelo.

Na ação foram apreendidas 84 caixas de vinho de origem Argentina, totalizando 252 garrafas de vinho. Prejuízo total estimado ao Crime *R$ 30.200,00.

