Brigada Militar recupera veículo furtado em Frederico Westphalen

Na noite desta quarta-feira (15/12), os policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37ºBPM), recuperaram o veículo Ford F1000, furtado durante a tarde no município de Frederico Westphalen.

Após o furto, foram analisadas as câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais da cidade, mobilizando os policiais militares de toda a região, e após diligências e uma união de esforços, ao final da tarde dois indivíduos foram presos pelos policiais militares do 39º BPM, na cidade de Lageado do Bugre e posterior foi recuperado o automóvel, no interior do município de Seberi, pelos policiais militares do 37º BPM.