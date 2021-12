Dono de estampadora de placas é preso por vender chapas em branco a quadrilha de roubo de veículos no RS

O proprietário de uma estampadora de placas de carros, licenciada ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS), foi preso em Glorinha durante operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (16). Outras sete pessoas também foram presas preventivamente.

Conforme a investigação, o homem, de 58 anos, repassava as chapas-base originais, inclusive as do padrão Mercosul, a uma quadrilha, que realizava a adulteração das placas. A investigação começou há 8 meses e apontou que a maioria dos carros roubados na Região Metropolitana sofreu mudanças por parte do grupo criminoso, que atua em Alvorada.

Além de Glorinha, onde reside o empresário, os mandados foram cumpridos também em Porto Alegre, Gravataí, Alvorada, Tramandaí e Imbé. Ao todo, foram cumpridos 17 buscas e apreensões. A Corregedoria-Geral do Detran participou da ação e interditou a empresa.

O empresário já possuía antecedentes por adulteração de sinais identificadores, inclusive chegou a ser preso há 21 anos por esse motivo. De acordo com o titular da Delegacia de Roubo de Veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), delegado Rafael Liedtke, em maio deste ano, por exemplo, eles venderam 59 pares de placas falsas, a R$ 600 cada.

Na casa do principal alvo foram apreendidos 50 mil reais em espécie, um carro e até mesmo drogas.

