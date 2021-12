Brigada Militar recupera em Três Passos, veículo furtado em Bom Progresso

Na tarde desta quarta-feira (15/12), por volta das 16 horas, no Bairro Frei Olímpio em Três Passos, policiais militares do 7º BPM realizaram a recuperação de um veículo GM/celta que havia sido furtado no município de Bom Progresso.

A guarnição visualizou e identificou o veículo que estava estacionado em via pública.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.