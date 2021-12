Dois elementos são indiciados por roubo a Farmácia em Coronel Bicaco

Nesta quarta-feira (15/12), a Delegacia de Polícia de Coronel Bicaco, enviou à justiça o inquérito policial instaurado para a apuração de crime de roubo (assalto à mão armada) a estabelecimento comercial (farmácia) ocorrido na Avenida Presidente Vargas, no dia 16/08/2021, por volta das 19:20h.

O registro da ocorrência informa que “um indivíduo adentrou no estabelecimento e anunciou o roubo, que estava de posse de uma arma de fogo, aparentemente um revólver, e que exigiu o dinheiro do caixa, e mandava a todo momento funcionário e proprietário abaixar a cabeça e não olhar, que ameaça de atirar contra as vítimas.”

O delegado William Garcez, responsável pelo caso, disse que, conforme os elementos de prova obtidos pela equipe de investigação possibilitaram o indiciamento de dois indivíduos, o que praticou o assalto e o que lhe franqueou a arma de fogo. Agora, o procedimento segue agora para a análise do Ministério Público e do Poder Judiciário.

