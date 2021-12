Colisão entre carro e caminhão deixa um morto e um ferido no Anel Rodoviário em Santa Rosa

Na tarde desta quarta-feira (15/12), uma pessoa morreu e outra ficou ferida vítimas de um acidente de trânsito que ocorreu no Anel Rodoviário em Santa Rosa.

O acidente envolveu um caminhão que era conduzido no sentido Santa Rosa - Três de Maio, e um automóvel Kadett em sentido oposto. Os veículos colidiram frontalmente nas imediações do cemitério do bairro Cruzeiro, em Santa Rosa.

As vítimas ocupavam o automóvel, o motorista do caminhão não ficou ferido.

