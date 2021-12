Acidente no trevo da BR-468 deixa jovem ferida em Três Passos

Um acidente de trânsito entre carro e motocicleta foi registrado no perímetro urbano de Três Passos. O fato ocorreu por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira (15/12), no km 104 da BR-468, no trevo da saída para Padre Gonzales.

Envolveram-se na colisão um VW Gol e uma Honda Titan 150, causando a queda da motociclista, de 26 anos, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada com lesões leves ao Hospital de Caridade. O condutor do carro não se feriu.

A Brigada Militar e o Samu também estiveram no local

