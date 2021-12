Espingarda é aprendida no interior de Tenente Portela

Nesta segunda-feira, dia 13/ 12, foi efetuado a apreensão de uma espingarda de fogo no interior de Tenente Portela pelo 7.º Batalhão da Polícia militar(7.º BPM).

Por volta das 9 horas da manhã estava sendo realizado o patrulhamento no interior do município quando um homem que estava com um desconhecido ‘item’ ao ver a viatura empreendeu fuga.

Ao realizar buscas pelo sujeito foi encontrado o ‘item’ que ele estava portando. Tratava-se de uma espingarda calibre 32, junto estava 4 munições intactas. O material foi então, apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia para o registro do fato.

