Polícia Civil procura por autor de vandalismo em Frederico Westphalen

A Polícia Civil (PC) de Frederico Westphalen está investigando um caso de vandalismo registrado no município. Conforme a PC, um homem danificou uma das decorações natalinas na região central da cidade na noite do dia 27 de novembro.

O ornamento decorativo que foi alvo do vandalismo estava na calçada do cruzamento entre as ruas do Comércio com a Miguel Couto e Rui Barbosa, próximo à Associação Empresarial de FW. Segundo a polícia, o dano gerou prejuízos de grande relevância aos cofres públicos.

Diante do fato, os policiais solicitaram auxílio da população para a identificação do autor do vandalismo. Conforme as imagens de câmeras de monitoramento divulgadas pela PC, o homem para o seu veículo – uma Chevrolet/Montana de cor branca – em meio ao cruzamento das vias, desce do automóvel e aplica uma espécie de “voadora” na decoração que estava no local. Após, ele levanta e sai com seu automóvel.

Qualquer informação que possa levar à autoria do crime pode ser encaminhada aos telefones da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, sendo garantido o sigilo.

Os contatos são pelos números (55) 9 8417-8195 (WhatsApp) e (55) 3744-4044 (telefone convencional).

