Colisão resulta em pessoas feridas na ERS-342 entre Ijuí e Cruz Alta

Uma colisão entre dois veículos aconteceu na ERS 342, em Alto da União, interior de Ijuí, na manhã desta terça-feira (14/12). Bombeiros de Ijuí e Polícia Rodoviária Estadual de Cruz Alta atendem a ocorrência. Informações iniciais indicam que duas pessoas estavam em um veículo Prisma que seguia no sentido Ijuí/Cruz Alta.

O carro se chocou em um Escort e posteriormente colidiu em árvores. Os feridos foram encaminhados pelo Samu ao Hospital de Caridade de Ijuí.

