Homem de 27 anos leva cinco tiros em Carazinho e fica em estado grave

Um homem de 27 anos sofreu um atentado e levou cinco tiros na noite de domingo (12/12), por volta das 20 horas, em Carazinho. Conforme registro policial, a Brigada Militar de Carazinho foi acionada por moradores que relataram disparos de arma de fogo em via pública. Os disparos, segundo os moradores, ocorreram na Travessa Vitória, Bairro Floresta e deixaram um homem baleado na rua.

Quando os policiais chegaram ao local foram informados que familiares levaram a vítima, baleada, para o Hospital de Caridade de Carazinho. No hospital os policiais foram informados que a vítima levou ao menos cinco tiros. O homem atingido foi identificado como, Júlio Cesar Ramos Cavalheiro, 27 anos, que tem várias passagens policiais e pelo sistema carcerário. A última informação é que o estado de saúde dele é grave.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.