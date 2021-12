Acidente entre carro e moto deixa jovem ferida no centro de Três Passos

Na tarde de domingo (12/12), por volta das 14 horas, um acidente de trânsito entre dois veículos deixou uma pessoa ferida em Três Passos, no cruzamento das ruas General Daltro Filho e Getúlio Vargas, no centro da cidade.

Conforme informações preliminares, envolveram-se na colisão uma Honda Twister e um VW Golf, causando fraturas na perna esquerda da passageira da motocicleta que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Caridade.

O piloto sofreu lesões leves.

