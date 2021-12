7º BPM ganha reforço de novos policiais militares

O 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Três Passos, conta com 11 novos policiais militares provenientes da última turma do Curso Básico de Formação de Policial Militar.

De acordo com o comando do 7º BPM, os novos policiais militares foram incorporados aos efetivos dos municípios de Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Humaitá, Miraguaí, Santo Augusto, Sede Nova e Três Passos.

