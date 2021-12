Brigada Militar de Tenente Portela recupera moto furtada

No começo da madrugada do domingo (12/12), a Brigada Militar (BM) de Tenente Portela foi comunicada do furto de uma motocicleta. Imediatamente, a guarnição da BM iniciou as buscas pelo veículo.

A Honda CG foi localizada na ERS 330, após os suspeitos fugirem dos policiais militares. Ao comparar as características, a guarnição da BM constatou que se tratava da motocicleta furtada.

Dois indivíduos – suspeitos do furto – foram presos em flagrante. Durante a identificação da dupla, descobriu-se que um deles estava na condição de procurado da Justiça.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.