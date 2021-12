Moradores de Três Passos perdem a vida em acidente na ERS 210

Diogo Kemerich, de 21 anos de idade, e Vinicius Cornelius, de 23 anos de idade, eram os ocupantes do GM Astra que saiu da pista e colidiu em árvores na lateral da ERS 210. O fato aconteceu no início da manhã do domingo (12/12), nas proximidades do Posto 74 em São Martinho.

Os dois jovens – que residiam em Três Passos – morreram no local. As causas do acidente de trânsito ainda serão apuradas.

Para o atendimento da ocorrência, foi acionado o Corpo de Bombeiros de Três de Maio, o Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto e a equipe volante da Polícia Civil.

Com informações do site Paulo Marques Notícias.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.