Automóvel capota às margens da ERS 330 em Miraguaí

De acordo com informações da rádio Líder FM de Miraguaí, o acidente de trânsito ocorreu no começo da noite da sexta-feira (10/12), nas imediações da Sociedade Campestre de Miraguaí (SOCAMI).

Através do Facebook, a emissora revelou que o veículo seguia pela ERS 330 quando ocorreu o capotamento. O automóvel parou tombado ao lado da rodovia estadual.

Ainda, conforme as informações publicadas, os ocupantes não sofreram ferimentos graves. A Brigada Militar (BM) foi acionada e controlou o trânsito no local.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.