Um preso e dois adolescentes apreendidos suspeitos de autoria de duplo latrocínio em Palmeira das Missões

A Polícia Civil de Palmeira das Missões prendeu em flagrante um homem de 58 anos e apreendeu dois adolescentes de 16 e 17 anos pelas mortes de Rosalina Araújo de Almeida de 93 anos, e seu filho José Araújo de Almeida, de 60 anos, ocorridas na da sexta-feira (10) na Esquina São Bento, interior de Palmeira das Missões.

Nas diligências, foram apreendidos com os autores a faca usada no crime, pertences das vítimas, dinheiro, além das vestimentas sujas usadas pelos autores. Um dos adolescentes foi apreendido no Bairro Batista, em Palmeira das Missões. O outro adolescente infrator e o adulto foram localizados pelos policiais na Esquina São Bento. Os acusados foram autuados na Delegacia de Polícia pelo crime de latrocínio. Após os procedimentos legais, o adulto foi encaminhado ao Presídio de Palmeira das Missões. Os adolescentes foram apresentados ao Ministério Público.

O caso:

Os corpos de uma mulher, de 93 anos, e do filho dela, de 60 anos, foram encontrados na casa onde moravam, por volta de 12h30min desta sexta-feira, 10, na Esquina São Bento, interior de Palmeira das Missões.

De acordo com o 39° BPM, a guarnição recebeu uma ligação de uma mulher informando ter ido até a casa de sua avó e a encontrado em óbito, caída na porta dos fundos de acesso a cozinha da residência. Além dela, seu tio também estava caído em um dos quartos todo, ensanguentado e em óbito. Mãe e filho moravam sozinhos.

Segundo os policiais, a casa estava toda revirada e os corpos estavam caídos no chão da residência como informado pela testemunha.

O local está sendo isolado pela Brigada Militar até a chegada da Polícia Civil de Palmeira das Missões e da perícia.

Até o momento, suspeita-se que tenha ocorrido crime de Latrocínio.

