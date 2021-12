Brigada Militar da região ganha reforço do Batalhão de Choque de Passo Fundo

O 7º BPM recebeu o reforço de homens do 4º Pelotão da Tropa de Choque de Passo Fundo para auxílio no policiamento ostensivo durante o período de final de ano. Os homens chegaram hoje em Tenente Portela e participaram de uma reunião operacional com o Comandante Diego Munari e com comandantes de pelotões de alguns municípios da região.

Em entrevista na Rádio Província do Major Diego Munari disse que o reforço vai atuar nas cidades de Coronel Bicaco, Redentora, Miraguaí, Tenente Portela e Três Passos e dar apoio a possíveis ações nos demais municípios da Região Celeiro.

Inicialmente a informação era de que os homens da tropa de choque iria atuar no patrulhamento e policiamento na Terra Indígena do Guarita, no entanto, o comandante negou a informação e disse que a Brigada Militar respeita a autonomia da comunidade indígena e que até o momento não houve nenhum pedido para reforço de policiamento na localidade.

