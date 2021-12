Polícia deflagra operação contra crime organizado em Santa Rosa e Três Passos

Na manhã da última quinta-feira (09/12), a Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, deflagrou a Operação Policial denominada “ZOO”, com cumprimento de mandados em Santa Rosa e Três Passos, com o objetivo de combater os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Foram cumpridos 11 Mandados de Busca e Apreensão, sendo sete em Santa Rosa, com o envolvimento de uma equipe de 59 policiais civis, entre agentes e Delegados, 21 policiais militares e 26 viaturas.

O Poder Judiciário decretou o sequestro de 26 veículos, avaliados em aproximadamente 3,7 milhões, e oito contas bancárias foram bloqueadas.

Entre os objetos apreendidos estão relógios, notebooks, tablets e celulares, 50 máquinas do jogo do bicho, uma lancha e cerca de R$ 25 mil em dinheiro, além de vasta documentação, como procurações, contratos, Autos de Infrações e Cheques.

As investigações, iniciadas no ano passado, foram realizadas pela DRACO de Santa Rosa, coordenada pelo Delegado de Polícia Tiago Tescke.

