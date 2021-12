Polícia Civil e Brigada Militar deflagram “Operação Mensageiro” no Noroeste do RS

A Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar (14º BPM de São Luiz Gonzaga), por intermédio da Delegacia de Polícia de Porto Xavier/27ª DPRI/DPI, deflagrou na manhã de hoje (09/12), ofensiva com objetivo de capturar integrantes de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Durante a ação, em Porto Xavier, foi presa uma mulher de 34 anos, considerada gerente do tráfico de uma organização criminosa oriunda de Porto Alegre.

Após representação ofertada, a prisão dos suspeitos que ainda atuavam, foi decretada pelo Poder Judiciário.

Em Santo Ângelo, no bairro João Goulart, sob coordenação do Delegado Rogério Junges, outro indivíduo também foi preso por agentes do setor de investigações da Delegacia de Polícia de Santo Ângelo. Há elementos que apontam que o homem negociava armas para o grupo, bem como atuava na venda de drogas, inclusive com entrega a domicílio aos usuários.

As investigações, coordenadas pelo Delegado Anderson Pettenon, que duraram 04 meses, apontaram uma estrutura em que um detento, preso na região metropolitana, chefiava o grupo criminoso que atua fora do sistema prisional.

Ainda, durante as investigações, foram presas outras 06 pessoas, após trabalho em conjunto entre a Brigada Militar e Polícia Civil. Foram apreendidas armas de fogo, munições e centenas de porções de maconha e cocaína. As forças de segurança seguem os trabalhos de identificação de outros envolvidos e as investigações, por parte da Polícia Civil, persistem.

