Caminhonete invade residência após acidente em Cruz Alta

No final da tarde desta quarta-feira (08/12) aconteceu um acidente de trânsito na esquina da Benjamin Constant com a Marechal Floriano, na esquina do areião, em Cruz Alta.



O acidente envolveu uma caminhonete com placas de Ibirubá e um veículo de passeio de Cruz Alta. O condutor da caminhonete relatou que vinha na Marechal Floriano, sentido bairro -centro e ao ingressar na Benjamin Constant , não seu deu conta da preferencial e acabou colidindo com um veículo de passeio que vinha na Benjamin Constant no sentido oeste-leste, e com a colisão acabou perdendo o controle do veículo e atingiu a parede da residência da esquina. Essas são informações da Rádio Jornalismo de Cruz Alta, que conversou com o condutor do veículo.



Cabe ressaltar que o condutor é da cidade de Ibirubá, e não verificamos placa de indicação de preferencial na esquina onde aconteceu o acidente.

Na casa: que susto! Segundo uma integrante da família, uma pessoa estava na peça, mas não estava próxima da parede, apenas levou um grande susto.

Apesar das imagens de grande prejuízo material, ninguém ficou ferido com gravidade, apenas o condutor que resultou com uma lesão leve na cabeça.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.