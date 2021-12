Mulher morre em acidente de trânsito na BR 386

Fato aconteceu na manhã da quarta-feira (8/12), no Km 163 da BR 386, no município de Almirante Tamandaré do Sul (Foto: Reprodução | Portal Gazeta 670)

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a jovem de 20 anos de idade conduzia um Renault Kwid com placas de Joinville/SC. Levantamento preliminar aponta que o automóvel invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o caminhão emplacado em Venâncio Aires/RS. A motorista morreu no local. O caminhoneiro saiu ileso.

O fato, segundo a PRF, aconteceu na manhã da quarta-feira (8/12), no Km 163 da BR 386, no município de Almirante Tamandaré do Sul.

Após a conclusão da perícia, a rodovia foi totalmente liberada para o trânsito.

